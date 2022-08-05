أصدرت وزارة الإدارة المحلية السورية القرار رقم 1452 الذي حددت بموجبه عدد أعضاء مجالس المحافظات بنسبة عضو واحد لكل 10 آلاف نسمة بما لا يقل عن 50 عضوا ولا يزيد على 100 عضو.



وتم تحديد عدد أعضاء مجالس المحافظات في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب ودير الزور والحسكة والرقة ودرعا بمئة عضو، بينما حدد عدد الأعضاء في السويداء بـ 75 عضوا وفي القنيطرة بـ 10 أعضاء.



وتضمن تحديد عدد أعضاء مجالس الوحدات الإدارية (المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية).



ووفق القرار تم تحديد عدد أعضاء مجالس المدن في المحافظات بنسبة عضو واحد لكل أربعة آلاف نسمة بما لا يقل عن 25 عضوا ولا يزيد على 50 عضوا، بينما حدد عدد أعضاء مجالس البلدان في المحافظات بنسبة عضو واحد لكل ألفي نسمة بما لا يقل عن 10 أعضاء ولا يزيد على 25 عضوا وحدد أعضاء مجالس البلديات بـ 10 أعضاء. كما أصدرت الوزارة القرار رقم 1451 الذي حددت بموجبه الدوائر الانتخابية في مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة.



وبلغ عدد الدوائر الانتخابية في محافظة دمشق 5 دوائر و11 في محافظة ريف دمشق و11 في محافظة حلب و25 دائرة انتخابية في محافظة حمص و9 في محافظة حماة و7 في محافظة إدلب و5 دوائر في اللاذقية و7 في طرطوس و3 في دير الزور و6 في الحسكة، فيما خصص لمحافظة الرقة 4 دوائر و6 لمحافظة درعا و4 للسويداء وواحدة في محافظة القنيطرة.



وحدد القرار في مادته الثانية الدوائر الانتخابية لمراكز المحافظات والمدن المقسمة الى دوائر «المدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة» في معرض انتخاب مجلسها المحلي.



وفي تصريح لـ«سانا»، أعلن معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان الموافقة على إحداث 26 وحدة إدارية جديدة لم تكن محدثة سابقا و24 بلدية وبلدتين ستجري الانتخابات فيها لأول مرة، موضحا أن 52 وحدة إدارية كانت في الدورة السابقة بلديات أصبحت بلدات حاليا كون عدد سكانها تجاوز الـ 10 آلاف نسمة وأن بلدتين أصبحتا مدنا كون عدد سكانهما تجاوز الـ 50 ألف نسمة.