أعلنت وزارة النقل السورية أن السفينة «لاوديسيا» وصلت أمس إلى مرفأ طرطوس وفرغت حمولتها من الحبوب وفق ما هو مقرر وذلك بعد احتجازها في مرفأ طرابلس لعدة أيام بناء على اتهامات أوكرانيا بأنها تحمل حبوبا أوكرانية مسروقة.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إنه على مدى الأيام الماضية تابعت الوزارة والمؤسسة السورية للنقل البحري «الجهة الحكومية المالكة للسفينة» بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والأشغال اللبنانية والمعنيين في مرفأ طرابلس قضية السفينة التي كانت تنفذ رحلة مقررة لها.



وبينت الوزارة أن من ضمن رحلة السفينة إيصال توريدات غذائية «الطحين» إلى إحدى الشركات التجارية في لبنان ولتتابع بعد ذلك إفراغ حمولتها في مرفأ طرطوس بشكل روتيني ومعتاد.



وأشارت الوزارة إلى قرار القاضي اللبناني المختص بعد تدقيقه الأوراق والثبوتيات المتعلقة بالسفينة وكل الإجراءات اللازمة بذلك دون التوصل لأي من ادعاءات السفير الأوكراني يؤكد بطلان كل ما تم حبكه وتلفيقه والمبني على التسييس والولاء للإدارة الأميركية وحلفائها في حربها ضد سورية وفرضها الإجراءات القسرية الظالمة أحادية الجانب على الشعب السوري واحتياجاته والتي وصلت لمنع وتأخير وصول المواد الغذائية لمرفأ طرطوس».