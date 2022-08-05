القاهرة - ناهد إمام



قال وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا إن تنفيذ الخطط التوسعية بمنطقة ميناء الحمراء البترولي يخدم تحويله لمركز استراتيجي على ساحل البحر المتوسط لتداول الخام والمنتجات البترولية.



جاء ذلك في تصريح لوزير البترول، امس خلال وضعه حجر الأساس لتوسعات منطقة ميناء الحمراء البترولي، لإضافة مساحة للميناء تصل إلى 240% من مساحته الحالية. وأوضح الملا أن استراتيجية عمل الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية لقطاع البترول ورفع كفاءتها بشكل مستمر ليكون لها دور حيوي في مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتخزين وتداول وتجارة الطاقة.



ولفت إلى أن تطوير ورفع كفاءة الميناء الذي يستقبل الخام حاليا، يهدف للاستفادة منه أيضا كمركز لتداول وتخزين المنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط وبما يسهم في مخطط الدولة لسرعة تطوير منطقة العلمين الجديدة عمرانيا وتنمويا باعتبار الطاقة من أهم شرايين التنمية، كما يخدم الظهير الصناعي والزراعي بهذه المنطقة الواعدة. وتشمل التوسعات المتمثلة في قطعة الأرض الشاطئية على مساحة 120 فدانا بهدف زيادة السعة التخزينية لتسهيلات الميناء بإضافة 4 مستودعات تخزين سعة 630 ألف برميل خام لكل منها، للوصول لسعة تخزينية 5.3 ملايين برميل.