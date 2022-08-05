القاهرة - هالة عمران



استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من د.أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، ود.محمد حلمي الغر القائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، حول بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية في أكتوبر المقبل.



وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الجامعات تشمل: جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية. وتبدأ الدراسة ببعض البرامج في هذه الجامعات في العام الدراسي الجديد 2022-2023، وبلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من إنشاء وتجهيز الجامعات الأهلية الجديدة 39 مليار جنيه.



وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة اتجهت لإنشاء العديد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، ولا تهدف للربح، وستكون لها إدارة مستقلة، من خلال مجلس أمناء ورئيس للجامعة ومديرين للبرامج الدراسية المختلفة بهذه الجامعات، وأن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، يرجع إلى الحاجة الضرورية للتوسع في البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المصنفة دوليا، فضلا عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة، لمواكبة التطور المعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي، وأيضا المساهمة في تنمية المدن الجديدة، من خلال توطين الجامعات الأهلية.



وعن مستوى نظام القبول بالجامعات الأهلية، أوضح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الجديدة سوف تدخل في نظام التنسيق الحكومي، من خلال مرحلة تنسيق مستقلة تماما عن تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بذات الحد الأدنى المخصص للجامعات الخاصة المعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة، حيث يقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب، مضيفا أن الالتحاق بهذه الجامعات سيكون بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات.



إلى ذلك، أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا، امس أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 153 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022- 2023.



وأوضح رئيس قطاع التعليم أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى الخميس المقبل الموافق 11 الجاري، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.