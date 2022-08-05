حضت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني طهران على «عدم التقدم بطلبات غير واقعية» في المباحثات الهادفة لإحيائه التي استؤنفت الخميس في ڤيينا.

ودعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك ايران الى «عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وذلك في إشارة الى مطلب إيراني بإغلاق ملف تحقيق للوكالة الأممية يتعلق باكتشاف آثار ليورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع لم يصرح سابقا أنها شهدت أنشطة نووية.

من جهة اخرى، قال المبعوث الروسي لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني إن «الجدية تسود أجواء المفاوضات»، وذلك على الرغم من أن الكثيرين لا يتوقعون انفراجة ورغم تسارع وتيرة البرنامج الإيراني المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في ڤيينا الخميس باجتماع بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومنسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وبعد لقاء المفاوض الإيراني قال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الايرانية «إيرنا» ان «الوصول إلى الخط النهائي قد لا يكون سهلا والزمن هو الذي سيحدد هل ننجح في التوصل إلى الاتفاق أم لا».

لكنه أضاف «في الوقت نفسه أجواء المفاوضات تتسم بالجدية».