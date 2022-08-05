في مستهل حملة الدفاع عن لقبه حقق فريق بايرن ميونيخ فوزاً كاسحاً على حساب آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 6-1 في الجولة الأولى من الدوري الألماني للدرجة الأولى.



ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 3 نقاط في صدارة الترتيب العام، في حين تجمد رصيد فرانكفورت بدون أي نقطة.



وسجل جوشوا كيميتش هدف التقدم للبافاري في الدقيقة 5، ثم سجل بينجامين بافارد هدفا ثانيا في الدقيقة 11، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثالث.



وفي الدقيقة 34 سجل جمال موسيالا الهدف الخامس للبايرن، في حين قلص فرانكفورت النتيجة عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة 64.



وفي الدقيقة 83 عاد جمال موسيالا وسجل الهدف السادس للبايرن والثاني له في اللقاء.