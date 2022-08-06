يدرس المسؤولون التنفيذيون ببنك (كريدي سويس جروب) السويسري، إمكانية خفض آلاف الوظائف على مستوى العالم، حيث يكافح البنك الأوروبي المتعثر لخفض قاعدة كلفه الإجمالية بمليار دولار إضافية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء يوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة أن البنك، الذي بدأ في تقليص موظفي خدمة العملاء في آسيا الشهر الماضي، يدرس خطة قوية لخفض قوته العاملة، التي بلغت 51 ألفاً و410 موظفين بنهاية يونيو.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يضع (كريدي سويس) اللمسات الأخيرة على خططه خلال الشهرين المقبلين، ويدرس أوجه القصور في وظائف المخاطر وتكنولوجيا المعلومات ووظائف تقديم الخدمات الإدارية والدعم والسداد.

وقالت المصادر إن التقديرات التي يتم بحثها تشمل تقليص عدة آلاف من الوظائف على مدار عدد من السنوات، مضيفة أن الخطط أولية ولم يتم اتخاذ قرار بعد.