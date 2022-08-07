مفرح الشمري



من البرامج التلفزيونية الأسبوعية التي يبثها تلفزيون الكويت على شاشة القناة الأولى برنامج «مؤثرون» الذي يستضيف شخصيات كويتية قدموا الكثير لهذا الوطن المعطاء وأثروا بعطاءاتهم على المجتمع الكويتي حتى اصبحوا قدوة لأبناء هذا الوطن من خلال مناصبهم التي عملوا بها في القطاعات الحكومية التي أبدعوا فيها وأصبح الجميع «يذكرهم بألف خير» لإنجازاتهم بها حبا لهذا الوطن وليس لـ«الكراسي».



البرنامج يحمل بين طياته رسالة جميلة يريد إيصالها للجميع بأن الكويت لديها الكثير من المؤثرين الحقيقيين الذين يحرصون على رفعة اسم بلادهم من خلال المجالات التي عملوا بها، وتسليط الضوء عليهم بمنزلة تقدير واحترام عطاءاتهم وفرصة حتى يتعرف الجيل الجديد على انجازاتهم لربما ساروا على نفس دربهم وساهموا في نهضة بلادهم.



مثل هذه البرامج تكون قريبة للمشاهد وتستحق المشاهدة، لأنها تعرف القريب والبعيد على أبناء الكويت من العلماء والشعراء والأدباء والابطال الذين ضحوا كثيرا ليرسموا حاضر الكويت ومستقبلها، بالإضافة الى رسمهم الطريق الذي يهتدي به الجيل الجديد لبناء مستقبل أفضل لوطنهم في ظل التغيرات التي تحدث حوله.



استضاف برنامج «مؤثرون» الذي تشرف عليه هايدي أبل ويعده حمد العازمي ويقدمه عبدالله بوقماز وتتصدى لإخراجه سناء عبدالرضا، العديد من الشخصيات التي نكن لها كل احترام وتقدير، منهم رئيس الأركان الأسبق في الجيش السفير علي المؤمن، والمدير العام الأسبق للإدارة العامة للإطفاء جاسم المنصوري، كابتن طيار مناف حسين، وأستاذ دكتور بكلية الحقوق ـ جامعة الكويت ابراهيم الحمود، ومدير عام الإدارة العامة للجمارك السابق خالد السيف، ورئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى السابق عبدالله المسلم، وعميد المعهد العالي للفنون الموسيقية د. رشيد البغيلي، ومحافظ حولي السابق الفريق اول م.عبدالله الفارس وآخرون، استمتع المشاهد بالتعرف على انجازاتهم وتغلبهم على الصعوبات التي واجهتهم في عملهم حتى وصلوا الى هذه المكانة.



فكل الشكر للوكيل المساعد لقطاع التلفزيون فهد الغيلاني على بث مثل هذه البرامج التي ترصد قصص الناجحين والمؤثرين في الوطن الذين تركوا بصمة لا يمكن ان تمحى، والشكر موصول الى اسرة البرنامج لجهدهم في البحث عن شخصيات كويتية لم يتم تسليط الضوء عليها في السابق للتعرف على إنجازاتهم وعطاءاتهم التي لا تنسى.