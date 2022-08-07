مبارك الخالدي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مع فريق الأفريقي التونسي في الـ11 صباح اليوم، في اختبار قوي للأخضر ضمن معسكره المقام بمدينة طبرقة التونسية.



واللقاء هو الثالث للأخضر في معسكره الإعدادي، اذ تمكن من الفوز في مباراته الأولى على فريق مرجان التونسي 7-0، وتغلب في الثانية على فريق شبيبة القبائل الجزائري 2-1.



وفي جانب متصل، قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب المقدوني يوغسلاف ترينشوفيسكي ان يخضع اللاعبون بندر السلامة وحسين اشكناني ومحمد الصولة لبرنامج تأهيلي خاص لتعويض ما فاتهم من حصص تدريبية.



وفي شأن آخر، اعلن امين السر العام الناطق الرسمي للنادي فؤاد المزيدي عن تلقي ادارة الاخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» البطاقة الدولية للمحترف المغربي حمزة خابة الذي تعاقد مع العربي لكنه تخلف عن الالتحاق بمعسكر الفريق في تونس وابرم عقدا مع فريق الرجاء المغربي.



واشار المزيدي في بيان رسمي ان العربي لن يتنازل عن حقه في هذا الملف وسيستمر باتخاذ الاجراءات القانونية التي تحفظ حقه سواء أمام غرفة فض المنازعات في «فيفا» او لدى محكمة كاس، لافتا الى أن وصول البطاقة الدولية من «فيفا» للعربي تؤكد صحة الموقف القانوني للعربي، وان الرجاء المغربي ووفق اللوائح الدولية سيخسر اي مباراة يشارك فيها خابه لعدم أهليته.