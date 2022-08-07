سعود عبدالعزيز



استطاع رجال مباحث تيماء وخلال وقت قياسي ضبط مواطن متهم في قضية سرقة بعد كمين محكم في منطقة النسيم.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان وافدا من الجنسية الافغانية ابلغ احد مخافر الجهراء بتعرضه للسرقة والضرب، وقدم تقريرا طبيا يفيد بإصابات لحقت به بالوجه بعد اعتداء شخص عليه بالضرب.



وافاد المجني عليه الذي يعمل ميكانيكيا في القضية التي سجلها قبل ايام بأنه قام بإصلاح ماكينة مركبة المتهم، وعند تجربتها قام الجاني بإنزال الافغاني والاعتداء عليه بالضرب والهروب.



وعليه شكل رجال مباحث تيماء فريقا للبحث عنه حتى تم رصده وضبطه وإحالته إلى التحقيق.