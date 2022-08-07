سعود عبدالعزيز



اقتيد باحث نفسي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد تسجيل قضية تهريب ممنوعات إلى نزلاء السجن المركزي على أن يخضع للتحقيق للوقوف على مصدر هذه الممنوعات التي تمثلت في كمية من الحبوب المخدرة التي أدخلها الى السجن قبل ضبطه.



وبحسب ما أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، فإن رجال أمن السجن المركزي كانوا قد اشتبهوا في الباحث النفسي، وهو مواطن، ليتم تفتيشه والعثور بحوزته على كمية من الحبوب المخدرة، حيث قال في التحقيقات الأولية إن الحبوب المضبوطة لاستخدامه الشخصي قبل ان يتراجع ويعترف بأنه كان يقوم بتهريب هذه الحبوب الى النزلاء.