أعلن مركز العجيري العلمي اليوم الاحد، ان عملاقي المجموعة الشمسية (المشتري) و(زحل) يظهران في سماء البلاد، ابتداء من الساعة 10 مساء حتى شروق الشمس ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة بلمعان يشبه لمعان النجوم مع اختلاف في الوهج.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في المركز خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ان كوكب زحل سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في هذا العام بمسافة تقدر 1325 مليون كيلومتر بينما يبعد كوكب المشتري عن الأرض 630 مليون كيلومتر.

وأضاف أن (المشتري) و(زحل) يلقبان بحراس الأرض حيث تتيح لهما جاذبيتهما الكبيرة بجذب أي جسم أو حجر سماوي ضخم يتجه نحو الأرض "مما يجعلنا آمنين نسبيا من خطر الاصطدامات المدمرة".

وأوضح أن ما يحدث في السماء أحيانا من احتراق بعض الأحجار النيزكية واختراقها الغلاف الجوي هو عبارة عن أجسام تنتج عن مخلفات المذنبات والصخور تكون صغيرة الحجم وتحترق مباشرة في الغلاف الجوي ونادرا ما تصل إلى الأرض وغالبا ما تكون أحجامها صغيرة.

وبين ان كوكبي المشتري وزحل يحظيان بأكبر عدد من الأقمار التي تدور حولهما بسبب الجاذبية الكبيرة التي يمتلكاها بالإضافة إلى عدم السماح لأي جسم يسير دون مسار محدد في المجموعة الشمسية بطريقة عشوائية.

وذكر ان قطر كوكب المشتري أكبر 11 مرة تقريبا من قطر كوكب الأرض ويعد أكبر الكواكب في نظامنا الشمسي وهو بحد ذاته يشكل نظاما خاصا به مع أقماره ال64 التي تدور حوله.

ولفت إلى أن الكثير يعتقد بأن كوكب زحل هو الوحيد الذي يمتلك حلقات إلا أن هذا غير صحيح إذ إن كوكب المشتري كذلك يمتلك نظام حلقات يطلق على الحلقات الداخلية منها (هالو) والخارجية (غوسمر) وهي حلقات خافتة لا ترى إلا بواسطة الأجهزة الفلكية الدقيقة والمعقدة.