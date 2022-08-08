مبارك الخالدي



انطلقت مساء امس في مدينة سراييفو بالبوسنة والهرسك تدريبات حكامنا العاملين باتحاد كرة القدم، وذلك تحت قيادة الجهاز الفني المتخصص وبإشراف رئيس لجنة الحكام البريطاني الين سنودن.



ويستمر المعسكر الذي انطلق أمس حتى 23 الجاري. وكانت بعثة الحكام قد غادرت البلاد فجر امس وضمت نائبي رئيس لجنة الحكام سعد كميل وغانم السهلي و50 حكما و10 متخصصين يشكلون أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.



وشملت قائمة الحكام 31 حكما للساحة و13 حكما مساعدا و6 حكام واعدين، ومن المقرر ان يتضمن البرنامج الإعدادي للحكام محاضرات نظرية وعملية، منها تطبيقات خاصة حول تقنية الفار وتطوراتها فضلا عن التدريبات الخاصة باللياقة البدنية.