القاهرة - سامي عبدالفتاح



كشف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أسباب اتجاه إدارة النادي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز بالناشئين والبدلاء، وذلك بعد تقلص فرص المنافسة مع الزمالك المتصدر على لقب الدوري.



وقال الخطيب في كلمة مطولة عبر قناة النادي الرسمية: «لاعبونا استنزفوا من ضغط المباريات ولم يعد لديهم القدرة، وهو ما تسبب في إصابة الكثير منهم، إلى جانب تشبع البعض منهم وهو أمر طبيعي. وقد قررنا اللعب بالناشئين إلى جانب من لم يشارك كثيرا والعائدين من الإصابة، تقديرا للاعبين الذين لم يحصلوا على راحة».



وأكد أنه يشعر بحزن وغضب جماهير النادي بسبب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، معترفا بوجود تقصير، وأن المجلس سيسرع في عملية الإصلاح. وقال: «سيكون هناك دعم قوي للفريق في الفترة القادمة بلاعبين مميزين، وهذا لا يقلل من اللاعبين المتواجدين حاليا، الأهلي سيعود لمنصات التتويج من جديد».



وأضاف ان «الأهلي حصد 12 بطولة مختلفة خلال الأربع سنوات الماضية.. ويجب أن نتذكر أن هذا الفريق حصل على برونزية كأس العالم للأندية قبل أشهر قليلة، وأداء الفريق تأثر بسبب الإجهاد البدني والذهني للاعبين وبسبب عدم وجود فترات راحة مناسبة خلال 3 مواسم متلاحقة.. وهناك عوامل خارجية تؤثر بالطبع على الفريق واللاعبين، وأبرزها أخطاء التحكيم المستمرة من الموسم الماضي.. الأهلي يطالب بوجود عدالة تحكيمية فقط».



وتفتتح اليوم منافسات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين تجمع طلائع الجيش مع إيسترن كومباني، وسيراميكا مع إنبي.



من جانب اخر أكد نادي النصر السعودي أنه يعتزم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد المصري محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك السابق، بعد رفض إدارة النادي إتمام التعاقد معه. وذكر النصر في بيان «يعتزم نادي النصر التقدم بشكوى إلى «فيفا» لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار دفعها للمصري محمد أبو جبل» بسبب ما وصفه بأنها «مخالفة جسيمة ومعلومات غير صحيحة» في الاتفاق الذي تم بين الطرفين.



وجاء بيان النصر ردا على بيان من وكيل أعمال أبو جبل هدد من خلاله برفع العقد الموقع بينه وبين نادي النصر لدى المحكمة المختصة في «فيفا» بسبب عدم اعتراف النادي السعودي بهذا العقد.



وأوضح النصر في بيانه: «أن الطرفين دخلا في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من أول أغسطس 2022 بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع الزمالك 31 يوليو 2022».



وأضاف البيان: «بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك حتى 30 أغسطس، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهما بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهما لم يقدما أي إثبات، وأصرا على أن المعلومات التي قدماها صحيحة».