بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة ان العمل جار بين «الشؤون» و«التجارة» لاعتماد مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتوطيد علاقات التعاون والتنسيق فيما يشتعلق بالبرامج والأنشطة الاجتماعية الخاصة بالأسر المنتجة والمشاريع المنزلية ذات العلاقة مع «التجارة» فيما يختص بالتراخيص والعمل التجاري.



وقالت المصادر إن ذلك يأتي في إطار السعي لتطوير العلاقة وفقا لمبادئ وأهداف الجهتين ومتطلبات وتحولات العصر، وما تفرضه من ضرورة لتوحيد مجالات العمل الحكومي المؤسسي، وعلى أسس ومحددات واضحة من خلال مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة.



من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إدراج التقديم لطلب مكافأة الخريجين عبر منصة «فخرنا» ضمن موقع الهيئة الإلكتروني- باب الخدمات الإلكترونية، مؤكدة أنه بإمكان الخريجين رفع المستندات المطلوبة عبرها.



على صعيد آخر، أكدت الهيئة إلزام صاحب العمل بالحصول على موافقة ولي أمر الحدث البالغ من العمر 15 عاما قبل توظيفه، لافتة إلى أن ذلك من ضمن الشروط الملزمة لتشغيل الحدث، مشددة على حظر تشغيل الأحداث تحت عمر الـ 15 وفقا للمادة 19 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010.