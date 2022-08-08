بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي قرارا يتضمن التالي:



مادة أولى: تكليف لجنة متابعة مخالفات البناء بالقرار الإداري رقم (A20/2022) بالمهام التالية:



٭ عمل جولات ميدانية بكافة المحافظات سواء من خلال اعضاء اللجنة او برفقة موظفي الإدارات المعنية وفرق الطوارئ المستعان بهم لرصد جميع العقارات المحملة بالمخالفات القائمة منها وقيد الإنشاء.



٭ الوقوف على الاجراءات القانونية المتخذة من قبل موظفي البلدية حيال العقارات المخالفة كل في نطاق عمله.



٭ بيان أوجه القصور والإهمال في اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل موظفي البلدية (إن وجد) ومدى التزام الادارات المعنية بالضوابط القانونية والتعاميم والتعليمات الإدارية المعمول بها.



٭ الحق في طلب احالة الموظف المتقاعس عن عمله الى التحقيق دون النظر الى مسماه الوظيفي الإشرافي.



٭ للجنة في سبيل إنجاز مهامها حق طلب اي بيانات او مستندات لدى الادارات المعنية بالبلدية، كما لها الاستعانة بمن تراه من الموظفين على ان تنتهي من تكليفها خلال شهر من تاريخ عقد اول اجتماع.



٭ على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من تاريخ صدوره.