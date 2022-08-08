كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية بمنطقة أسواق القرين بمحافظة مبارك الكبير، للتأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة طلال عقاب حرص الفريق الرقابي في الإدارة على تطبيق المحلات شروط وضوابط البلدية الواردة بلائحة المحلات والإعلانات من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق الموازية بكل مناطق المحافظة.



وأشار إلى أن الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها على المحلات التجارية بمنطقة أسواق القرين أسفرت عن تحرير 10 مخالفات إعلان لمحلات تضمنت إضافة إعلان من دون ترخيص وعدم صيانة الإعلان وعدم تجديد ترخيص الإعلان.



ولفت إلى تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كل الإجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.