طرق التدريس خطوات وأساليب مختارة من قبل المعلم يستخدمها لتوضيح وتبسيط موضوع الدرس وتحقيق أهدافه وتعتمد بشكل كبير على المعلومات أو المهارات التي يتم تدريسها، ولها العديد من الإيجابيات فهي تحفز الطلاب على التفكير وتنمي ميولهم وقدراتهم وتساعدهم على الإبداع، وتعلمهم القدرة على حل المشكلات بأنفسهم كما تراعي مستوياتهم المختلفة وميولهم ومراحل نضجهم وتوفر لهم المصادر التي تساعدهم على الفهم.



ولا يقتصر المعلم على استعمال طريقة تدريس واحدة، بل يمكنه دمج أكثر من طريقة إن رأى أنها تساعد تلاميذه في التعلم فيمكن له استخدام طريقة بصرية أو سمعية أو الجمع بين كليهما كعرضه لفيديو مثلا، او استعمال غيرها من الطرق، فيجب على المعلم التنويع بين طرق التدريس لكي يراعي الفروق الفردية بين طلابه وحتى لا يشعر الطلاب بالملل والإحباط ويجب عليه كذلك أن يكون متمكنا من فهم المادة والهدف الأساسي الذي يسعى إلى تحقيقه.

ويختار المعلم طريقة التدريس المناسبة من خلال معرفته بالوسائل المتوافرة لديه داخل المدرسة، فيختار الطريقة التي تثير انتباه الطلاب على حسب أعمارهم ومدى ملاءمة الطريقة لوقت الحصة ومستوى الطلاب واستعداداتهم الذاتية لكي يضمن نجاح طريقة التدريس المستخدمة.

ومهما تنوعت طرق التدريس الموجودة فإنها تعتمد على المعلم وكيفية قيادته للفصل ومدى معرفته للطريقة الأنسب وكيف يسخر قدراته وإمكانياته وخبراته للوصول إلى الغاية التي يرجوها من التعليم.



هبة أحمد النبهان - كلية التربية - جامعة الكويت