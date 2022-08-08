قضت محكمة تايوانية بالسجن المؤبد على امرأة أشعلت حريقا أدى إلى مقتل 46 شخصا وإصابة أكثر من 41 بحروق متفاوتة، وذلك في محاولة منها للانتقام من «صديقها الخائن».



وتعود وقائع الحادث إلى أكتوبر الماضي في مدينة كاوهسيونغ التي تقع في جنوب غرب تايوان، حيث طالت النيران عددا من طوابق المبنى السكني الذي توجد به شقة صديقها والذي يتكون من 13 طابقا.



وأوضحت السلطات أن الحريق نتج عن ترك المتهمة بخورا مشتعلا على أريكة في شقة صديقها قبل مغادرتها.



وفي يناير الماضي وجهت السلطات إلى المتهمة، وتدعى هوانغ كيكي، تهمة القتل العمد والحريق المتعمد، مع مطالبات من النيابة بإعدامها.



وقال الادعاء خلال المحاكمة إنها أشعلت الحريق عن عمد لإحراج صديقها، بعد ان شكت في أنه يخونها بعلاقة مع امرأة أخرى، وإنها لم تبد أي ندم على فعلتها.



وجاء في حيثيات حكم محكمة كاوهسيونغ هذا الأسبوع على هوانغ بالسجن المؤبد أنها مذنبة بتهمتي الحريق المتعمد والإهمال الذي أدى إلى وفيات.