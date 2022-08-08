تحقق شرطة نيو مكسيكو الأميركية في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين هذه السنة ومقتل رجل مسلم آخر العام الماضي، حسب الشرطة، بينما يرتفع مزيد من الأصوات لإدانة هذه الجرائم بدوافع عنصرية.



وقالت شرطة ألبوكيركي في بيان إنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة/السبت. ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات من عمره ومسلم «أصله من جنوب آسيا».



وأضاف البيان: «المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بـ 3 عمليات قتل مؤخرا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضا».



بين هؤلاء الضحايا باكستانيان كان أحدهما يبلغ من العمر 27 عاما عندما تم العثور على جثته في الأول من أغسطس الجاري، والآخر في الحادية والأربعين عندما عثر على جثته في 26 يوليو الماضي.