سعود عبدالعزيز



شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن شخص مجهول يرتدي الزي الوطني أقدم على السطو على محل للهواتف في أحد الأسواق الشهيرة وتمكن من سلب هاتفين ذكيين.



وبحسب ما قاله مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن عمليات وزارة الداخلية أبلغت يوم امس من قبل عامل في محل هواتف بأن شخصا يرتدي دشداشة وشماغا ويضع كماما ونظارة دخل الى المحل ومن ثم أشهر سلاحا ناريا وطلب من العامل التزام الهدوء وقام بسحب هاتفين ذكيين ثم هرب.



وتابع المصدر: انتقل عدد من رجال المباحث الذين عاينوا عدة كاميرات، حيث شوهد الجاني يصعد الى مركبة أميركية فارهة، مشيرا الى ان كل الاحتمالات بشأن المركبة المستخدمة قائمة، فيما يرجح ان تكون السيارة التي استخدمها الجاني مُبلغا عن سرقتها.



كما قام رجال المباحث برفع الآثار التي يمكن ان يكون الجاني قد خلّفها وراءه، وتم تسجيل قضية.