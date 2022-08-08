سعود عبدالعزيز



بعد أقل من 24 ساعة على وفاة وافد مصري متأثراً بإصابات لحقت به إثر سقوطه على 5 أسياخ حديدية في منطقة المطلاع، وهو ما أشارت اليه «الأنباء» في عدد امس، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرقة إطفاء البحث والإنقاذ توجهت صباح امس الأحد الى مستشفى الجهراء الجديد لعملية إنقاذ عامل مصري آخر تعرض لإصابة بعد سقوطه من علو في مبنى قيد الإنشاء في منطقة المطلاع أيضا واختراق سيخ حديدي جسده.



وأوضحت الإدارة أن السيخ الحديدي اخترق كتف العامل، وباشرت فرقة البحث والإنقاذ عملية إخراج السيخ بالتعاون مع الطاقم الطبي، ونجحت العملية بعد جهود مكثفة لكي لا يتسبب ذلك بأي مضاعفات جديدة.



وأشارت إلى أن حالة المصاب كانت مستقرة بعد انتهاء العملية ونجاحها.