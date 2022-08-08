أظهرت بيانات رسمية أن الصين شهدت تراجعا في رحلات الركاب عبر السكك الحديدية في المناطق الحضرية في يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات من وزارة النقل الصينية أن خطوط النقل بالسكك الحديدية في البلاد سجلت 1.95 مليار رحلة ركاب في الشهر الماضي، بانخفاض 10.1 بالمائة على أساس سنوي.وا

رتفع عدد رحلات الركاب بنسبة 9.55 في المائة أو 170 مليون رحلة على أساس شهري.

وأضافت الوزارة إنه حتى يوليو الماضي، وضعت الصين 277 خطا للنقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية قيد التشغيل في 51 مدينة، ليبلغ إجمالي طول شبكات النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية 9067 كيلومترا.