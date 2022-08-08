يلهب الحر أجساد البشر والحيوانات في قيظ الصيف، لكن حديقة حديقة الحيوان في الجيزة، وهي الحديقة الرئيسية في مصر لا تدخر وسعا في استخدام كافة الوسائل والسبل لإنعاش سكانها.

وقال مسؤولون إنهم يستخدمون المياه لعمل حمامات باردة للحيوانات ويجمدون الثمار التي يقدمونها لها للحفاظ على رطوبة أجسادها.

وقال محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان "المظلات موجودة لأحواض المياه.. المياه موجودة بصفة مستمرة للحيوان ودايما أحواض المياه عليها مظلات مغطية أحواض المياه عشان تبقي باردة متبقاش متأثرة بالحر، فيه طبعا بردو بنجيب ألواح ثلج لبعض الحيوانات زي الدببة بنبرد لها المياه بتاعتها بالواح التلج. إجراءات عامة إحنا بنعملها دايما للحفاظ على الحيوان من موجات الحر الشديدة".

وأضاف "أيضا زي ما قلنا بردو موضوع الشاور (رش المياه على الحيوانات) مهم جدا لبعض الحيوانات زي السباع، الشامبانزي، الدببة. فيه دايما شاور طوال اليوم، كل تقريبا ساعتين بياخد شاور عشان يبقى دايما فيه تبريد للحيوان".

وتعد حديقة حيوان الجيزة في مصر واحدة من أقدم حدائق الحيوانات في المنطقة بأسرها.

وتتزامن هذه المحاولات لإنعاش الحيوانات مع فترة حر شديد حيث تصل درجات الحرارة لأكثر من 45 درجة مئوية (113 فهرنهايت)، لكن من المتوقع أن تنخفض الحرارة هذا الأسبوع.

وقال وحيد محمد وهو حارس في الحديقة "في الأيام الحر دي بنحميه بالخرطوم مش مرة ولا مرتين ولا تلاتة، أنا شغلتي أن أنا في الأيام الحر دي أن أنا كل شوية أحميه (أرش عليه الماء) يعني ممكن كل نص ساعة ممكن كل ساعة، حسب الحيوان، لغاية ما أرطب له المكان وأرطب له البيئة إللي عايش فيها. يبقى حاجة كويسة له".

وأضاف "الأكل بتاعه بنعمل له حاجات مجمدة مخصوص عشانه بتبقى في الأيام الحر دي إن كان موز ولا بطيخ ولا مانجة ولا أي أكل من إللي بييجي بتبقى حاجة مخصوصة له بتبقى حاجة مجمدة في الأيام الحر دي".