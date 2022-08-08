قالت منظمة البحوث الفضائية الهندية إن القمرين الصناعيين الصغيرين اللذين تم إطلاقهما في وقت سابق من اليوم "لم يعودا قابلين للاستخدام".

وتم وضع القمر الصناعي لرصد الأرض (إوس-02) وأزادي سات (القمر الصناعي المستقل) الذي تم تطويره على يد طالبات المدارس، في المدار لكن "المدار الذي تم تحقيقه كان أقل من المتوقع"، وفقا للمنظمة.

وأزادي سات هو قمر من طراز كوبا سات طورته 750 طالبة احتفالا بالذكرى الـ75 لاستقلال الهند في 15 أغسطس، وفقا لتقارير إعلامية.

وعزت المنظمة الانحراف إلى الفشل في تحديد عطل في جهاز الاستشعار والقيام بعمل إنقاذ.

وفي وقت سابق قالت المنظمة على موقعها الرسمي إن "كل المراحل كانت طبيعية لكن المدار الذي تم تحقيقه كان أقل من المتوقع مما يجعله غير مستقر".

وبعد إطلاق القمرين أبلغت المنظمة عن فقدان البيانات في مرحلة لاحقة.