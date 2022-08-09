كرّم بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكثر من 45 متفوقا من أبناء الموظفين الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في الثانوية العامة للعام الدراسي المنصرم.



جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه «بيتك» للعام الثاني وبحضور الإدارة التنفيذية في إطار حرصه على الاهتمام بموظفيه بجميع جوانب حياتهم.



وأكد رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد عبدالله العمر، أهمية مشاركة الموظفين مناسباتهم، حيث يعتبر الموظف كيانا متكاملا يؤثر ويتأثر بمحيطه العائلي والمجتمعي، مبينا أن للأسرة والأبناء دورا محوريا في الدفع بالموظف نحو مزيد من الاجتهاد والمثابرة والعطاء، معتبرا أن تميز موظفي «بيتك» ونجاحهم واستقرارهم الوظيفي وتطورهم الأكاديمي والعملي، من أهم أسباب نجاح وتفوق ابنائهم المحتفى بهم، وانهم سيواصلون نجاحاتهم وتفوقهم خلال مراحلهم التعليمية التالية للثانوية العامة سواء في الجامعة أو الدراسات العليا.



وأضاف العمر أن مبادرة تكريم فائقي الثانوية من أبناء الموظفين، تعبر عن الاهتمام والتقدير من الموارد البشرية للمجموعة لتكريم أوائل وفائقي الثانوية العامة في القسمين العلمي والأدبي من أبناء الموظفين.



وتقدم العمر بالتهنئة للمكرمين على التفوق الذي حققوه، بفضل جهودهم المستمرة طوال الأعوام الماضية، ما يجعله حصيلة حياة دراسية جادة وطموحة، كما تقدم بالتهنئة لأولياء أمورهم على هذا النجاح الذي ساهموا فيه أيضا من خلال دعمهم لأبنائهم وتوفير كافة السبل لتهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال تلك الفترة.



وقال العمر إن النجاح والتفوق في الثانوية رائع، ولكنه مجرد مرحلة تم اجتيازها، والمرحلة المقبلة وهي المرحلة الجامعية تتطلب تحديات مختلفة على جميع النواحي، وتتطلب مواصلة الاجتهاد والمثابرة ومعرفة التخصص المناسب لشغف الطالب والذي يتماشى بنفس الوقت مع متطلبات سوق العمل، حتى يتمكن من تحقيق النجاح في حياته المهنية بعد التخرج.