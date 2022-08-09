أعلنت مازيراتي عن إطلاق مشروع 24 الذي يقدم سلسلة محدودة من السيارات الرياضية الفائقة ـ 62 وحدة فقط ـ للارتقاء بتجربة قيادة سيارات مازيراتي وأدائها إلى مستوى جديد من الأدرينالين على حلبات السباق.



وتستوحي السيارة المخصصة للحلبات ميزاتها الفريدة من سيارة مازيراتي MC20 مع إدخال تحسينات تقنية عليها، بما يشمل محرك Nettuno المكون من 6 أسطوانات والمدعم بشواحن توربينية إضافية ليولد قوة تصل إلى 740 حصانا، بالإضافة إلى نظام التعليق المبتكر ونظام الفرامل المصنوعة من الكربون والسيراميك والإطارات المخصصة للسباقات ومجموعة من مزايا السلامة المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات.



وتنسجم مواصفات السيارة الجديدة مع المعايير التي تشتهر بها سيارات مازيراتي من حيث الخفة، إذ من المقرر أن يكون وزنها أقل من 1250 كيلوغراما، ما يمنحها نسبة مثالية من القوة إلى الوزن تصل إلى نحو 1.69 كيلوغرام/حصان.



وصمم مركز مازيراتي Centro Stile مشروع 24، الذي يقدم سيارة جديدة وفريدة بمظهر جديد تماما. هذه المرة، يتجاوز تصميم مازيراتي إلى أقصى الحدود، متحررا من القيود التي نراها عادة في سيارات السباق، والنتيجة هي شيء لم يسبق له مثيل من قبل، فهو يجمع بين الجمال والقدرات الرياضية الأصيلة بما يلبي أذواق واحتياجات هواة جمع السيارات.



ويوفر مشروع 24 الحصري من مازيراتي، مجموعة واسعة ومميزة من الخدمات التي تشمل تجارب مخصصة للحلبات وخدمات دعم متقدمة وحصرية لمالكي سيارات المشروع الجديد.



جدير بالذكر أن السيارة غير مخصصة للسير على الطرقات، ومعدة للاستخدام على حلبات السباق فقط.