القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



استعاد الأهلي المصري ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز بعد أن حقق فوزا كبيرا على مضيفه الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة أول من امس على ستاد برج العرب في ختام الجولة الـ29 من الدوري، ليرفع رصيده الى 59 نقطة في المركز الثالث، فيما تلقى الاتحاد السكندري الهزيمة الثانية تواليا والثانية عشرة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر. وسجل الأهداف أحمد سيد غريب (35 و47) وزياد طارق (44).



وخاض الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت مجموعة من اللاعبين الشباب والنجوم العائدين من الإصابة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس إدارة النادي في اعقاب تضاؤل حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري وابتعاده بفارق 10 نقاط خلف الزمالك، قبل 5 مراحل على نهاية البطولة.



وتعليقا على المباراة، قال البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للاهلي: لابد أن نكون واقعيين والأهلي لابد أن يقاتل في جميع المباريات، هدفنا في كل مباراة هو الفوز، لكن هناك صعوبة في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، وقد بدأنا الاستعداد للموسم الجديد ونسعى إلى تصحيح الأخطاء.



وبعد المواجهة، أعلن الاتحاد السكندري قبول اعتذار عماد النحاس المدير الفني للفريق عن الاستمرار في مهام منصبه بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة.



الى ذلك، وضمن الجولة الـ30، يلتقي الزمالك في العاشرة مساء اليوم مع مصر المقاصة بستاد القاهرة الدولي، ويتصدر الأبيض الترتيب برصيد 69 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني ويتواجد المقاصة في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.



وكان الزمالك قد أعلن غياب إمام عاشور وحسام عبدالمجيد عن مباراة مصر للمقاصة، وذلك بسبب الإيقاف لحصول حسام على البطاقة الصفراء الثالثة أمام الجونة، وعاشور بسبب تعرضه للطرد خلال نفس المباراة.



كما يغيب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق عن التواجد في مقاعد الجهاز الفني بسبب الإيقاف أيضا لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الجونة أيضا.



وضمن الجولة نفسها يلتقي بيراميدز مع غزل المحلة، والبنك الأهلي مع فاركو.