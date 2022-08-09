بيروت ـ عمر حبنجر



الاستحقاق الرئاسي بات الأولوية في لبنان، بعد طي صفحة تشكيل الحكومة الميقاتية الجديدة، فيما تبقى من عمر الولاية الرئاسية، لكن هذا الاستحقاق مهدد بتعقيد الأوضاع السياسية الداخلية، بتأثير الاتهامات المتبادلة بين أولي الشأن، ووسط تراجع الاهتمامات الدولية بالأزمة اللبنانية، وانشغالها بمستجدات الحرب الروسية في أوكرانيا، وبتوتر العلاقات الأميركية- الصينية، وأخيرا المواجهة النارية بين اسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، والتي وضعت أوزارها منتصف الليل الفائت، بوساطة مصرية- قطرية باركتها الولايات المتحدة الأميركية.



ومع هذه الأزمات، لم يعد ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل على الخط السريع، بخلاف ما يرى مسؤولون لبنانيون في المراسلات الأميركية- الاسرائيلية مع لبنان، والهادفة الى تأجيل الترسيم الى ما بعد الانتخابات التشريعية الاسرائيلية، بمعزل عن الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان هذا الشهر، وهو موجود حاليا في اسرائيل، علما ان أوضاع اللبنانيين لا تحتمل التأجيل، فلا مصارف تعمل ولا رواتب تدفع، ولا قطاع استشفائيا او دوائيا، فيما خطة التعافي والخطة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي معلقتين، على قرار الترسيم الموعود.



وفي هذا السياق، بحث نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أمس مع سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي، «موضوع ترسيم الحدود البحريــــة والتطــورات الاقليمية».



هذا الوضع أتاح لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم توجيه سؤال الى «شركاء الوطن» عما اذا كانوا يجرأون على الطلب من الولايات المتحدة الأميركية سرا او علنا، وقف إجراءاتها ضد لبنان؟ أو قولوا لنا كيف تحررون الأرض والمياه والثروات البحرية والبرية والغازية، اذا لم تكن المقاومة موجودة؟ أما اذا كنتم تقبلون بإسرائيل على ان لا يكون التحرير بيد حزب الله، فكبيرة عليكم!



هذه الأوضاع المأزومة، جعلت التطلع الى انتخابات رئيس جديد للجمهورية، خيار الضرورة المتاح والملح، رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع يرى ان اي خطة انقاذ يجب ان تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية «مثل الخلق..»، ودعا جميع نواب المعارضة، وعددهم 67 نائبا حسب تقديره، الى توحيد الموقف والقرار.



ويسعى جعجع لاستقطاب النواب التغييريين والسياديين المعارضين، الذي يعتبرهم حلفاءه الطبيعيين الذين يتحدثون الآن عن مبادرات واتصالات، لتحديد مواصفات الرئيس المطلوب في هذه المرحلة، تجنبا للخوض المبكر بالأسماء التي تأتي في الدرجة الثانية من الاهتمام، بعد البرامج السياسية والتوجهات.



وضمن تطلعات هؤلاء، اختيار رئيس يكون إصلاحيا سياديا مفتوحا على الجميع وله علاقاته النافعة، وليس في تاريخه، ما يسيء الى حاضره، كما ليس لديه ما يطلبه لنفسه، بحسب النواب التغييريين من جماعة ثورة 17 (تشرين) الذين اجتمعوا بالامس لهذه الغاية.



ويقول نائب طرابلس ايهاب مطر، الذي يقوم بحراك لجمع كلمة النواب السُنة، انه لا يرى هناك رئيسا للجمهورية في موعد الاستحقاق، وعن رأيه بالنائب جبران باسيل كمرشح للرئاسة، أجاب: حظوظ باسيل برئاسة الجمهورية أضعف مما هو يفكر.



بدوره النائب غسان سكاف تحدث عن اجتماعات بدأت تعقد للنواب السياديين والتغييريين لبلورة اسم او اكثر لرئاسة الجمهورية، وقال: أعتقد أننا سنصل الى انتخاب رئيس. أما مسألة تأليف الحكومة فقد صارت وراءنا.



وأشار الى عوامل خارجية ضاغطة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري، وأضاف: الخارج يقول لنا: الإنقاذ من أمامكم، والجوع من ورائكم، ولم يعد لدينا خيار آخر.



في غضون ذلك، اكد رئيس التيار الحر جبران باسيل وجود مرسوم لتجنيس اكثر من 4000 آلاف شخص بين سوري وفلسطيني وجنسيات أجنبية، وذلك في معرض «اتهامه» وزير الداخلية بسام المولوي ومن ورائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعرقلة توقيع 577 مرسوم استعادة الجنسية.



وتقول جريدة «الشرق» البيروتية: إن المقصود تجنيس 5000 مسيحي و300 علوي، مقابل 400 مليون دولار!



وذكر موقع «ام تي في»، ان المستشار الأول للرئيس ميشال عون الوزير السابق سليم جريصاتي، غادر القصر الجمهوري، واضعا بذلك حدا لمشاحناته الدائمة مع رئيس التيار الحر الذي لا يوده بالأساس. وبسؤال دوائر بعبدا، قالت لـ«الأنباء»: إن غياب جريصاتي مؤخرا، ارتبط بعزاء والدة زوجته، وهو استقبل في القصر الجمهوري أمس، السفير البريطاني الجديد في لبنان هاميش كاول لمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية.



إلى ذلك، تعرض موكب وزير الداخلية المولوي لحادث مروري في محلة عمشيت، وهو في الطريق من طرابلس الى بيروت صباح أمس، عندما انحرفت شاحنة باتجاهه، واقتصرت الأضرار على الماديات.