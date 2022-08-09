محمد الجلاهمة



واصل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمس جولاته على الحسينيات وبيوت العزاء، حيث تفقد النقاط الأمنية المكلفة بأعمال التأمين، ووقف على مستوى الإعداد والجاهزية.



وخلال الجولة الليلية التي رافقه فيها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور والأمن العام بالتكليف اللواء جمال الصايغ ومدير عام مديرية أمن العاصمة اللواء عبدالله الرجيب استمع الى الإجراءات الوقائية والتفتيشية الموضوعة وكيفية تنفيذها.



ونقل الفريق أنور البرجس الى رجال الأمن شكر وتقدير القيادة السياسية والأمنية على جهودهم التي بذلوها خلال الآونة الأخيرة وانتشارهم المنظم في الطرقات وفي محيط الحسينيات.



كما استمع وكيل الوزارة إلى المواطنين للوقوف على ملاحظاتهم حول الإجراءات الأمنية وتعاونهم مع رجال الأمن.