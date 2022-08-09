عبدالله قنيص



تقدم مواطن من مواليد 1979 ببلاغ إلى مخفر شرطة المطلاع اتهم فيه وافدين من الجنسية المصرية أحدهما يعمل مسّاحاً على سرقة أصباغ من داخل القسيمة التي كانا يجريان فيها أعمال صبغ، وقدم المبلغ بيانات واسمي المدعى عليهما.



من جهة أخرى، تقدم شخص من غير محددي الجنسية من مواليد 1964 الى مخفر شرطة الجهراء، وأبلغ عن مجهول سرق هاتفه النقال «آيفون 13» خلال قيامه بدفع قيمة أغراض اشتراها من داخل سوق تجاري في منطقة الجهراء، ورفض اتهام أحد، مشيرا الى أنه فوجئ باختفاء الهاتف خلال إخراج حافظة نقوده والمحاسبة على أغراض قام بشرائها، وسجلت قضية بعنوان سرقة هاتف وبتصنيف جنح.