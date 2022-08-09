أعلنت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده عن إطلاق النموذج الأحدث من مكيفات هواء باناسونيك المزودة بتقنية nanoe X فائقة التطور، وتم تصميم جهاز التكييف الجداري الجديد خصيصا لتحسين جودة الهواء ونقائه، وهو مزود بـتقـنـيـتــــي JETSTREAM وAEROWINGS لضمــــان توفير أجواء داخلية باردة ومريحة مع تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وتعتبر باناسونيك رائدة في مجال حلول التهوية وأنماط الحياة الصحية في المساحات الداخلية.



وتأتي تقنية nanoe X من باناسونيك الحائزة براءة اختراع ثمرة جهود البحث والتطوير التي بذلتها الشركة على مدى أكثر من عقدين من الزمن، ويتم تثبيت مولد nanoe X ضمن وحدة تكييف الهواء الداخلية ليقوم بنشر كميات هائلة من جذور الهيدروكسيل في الهواء خلال ثانية واحدة، وتعد جذور الهيدروكسيل مركبات شديدة التفاعل، وتمتاز بقدرتها العالية على إزالة الروائح الكريهة من الهواء والقضاء على الملوثات الدقيقة والفيروسات والبكتيريا عند ملامستها، من خلال إزالة ذرات الهيدروجين من العناصر المكونة لها، ما يفضي إلى تثبيط تلك الملوثات، وتعتمد تقنية nanoe X هذه الطريقة في إزالة الملوثات والروائح الكريهة من الهواء.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال مدير عام أجهزة تكييف الهواء والأجهزة السمعية والبصرية في شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق ديبيندو جون: «يعد جهاز تكييف الهواء المزود بتقنية nanoe X خطوة جديدة نحو تحقيق شعارنا رفاهية مطلقة لحياة عالية الجودة، ويأتي ضمن إطار التزامنا الراسخ بتوفير حلول مبتكرة ترتقي بمستويات الراحة والأمن والصحة والمتعة في حياة عملائنا.

وأثبت تقنية nanoe X فعاليتها العالية في القضاء على الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات وغيرها من المواد المسببة للحساسية».



وأضاف جون: «تتميز أجهزة تكييف الهواء المزودة بتقنية nanoe X™ بقدرتها على توفير هواء الطبيعة المنعش في المساحات الداخلية استنادا إلى مزايا جذور الهيدروكسيل، كما توفر هذه التقنية إمكانية معالجة الأقمشة السميكة من الملوثات، ما يساعد على إزالة المواد السامة من الستائر والسجاد والأثاث والأسطح الصلبة وتنقية الهواء الذي نتنفسه».



وتم تزويد جهاز تكييف الهواء الجديد بتقنية JETSTREAM المبتكرة لتعزيز قدرته على التبريد، والتي توفر تدفقا طويل المدى للهواء يصل إلى 25 مترا، ما يوفر للمستخدمين مساحات مريحة ودرجات حرارة مثالية في جميع الزوايا داخل الغرفة.

ويتم تفعيل ميزة التبريد السريع في جهاز التكييف من خلال الضغط على زر وظيفة JETSTREAM في جهاز التحكم، حيث يقوم جهاز سحب الهواء كبير الحجم بسحب كميات كبيرة من الهواء، بينما تقوم مروحة ذات قطر كبير بتوليد تيار هوائي قوي.

وتساعد تقنية AEROWINGS أيضا على تعزيز قدرة التبريد السريع من خلال زوجي أجنحة يقومان بدفع الهواء لمسافة أبعد.



كما يمتاز الجهاز بكفاءته العالية في استهلاك الطاقة، ومزاياه الصديقة للبيئة، وتصميمه المبتكر الذي يتيح له التعامل مع ظروف الطقس القاسية في المنطقة، حيث تم تزويد الجهاز بغاز التبريد R32 الصديق للبيئة.



تتوافر أجهزة تكييف الهواء PN المزودة بتقنية nanoe X من باناسونيك في جميع معارض بست اليوسفي للإلكترونيات في الكويت.