آلاء خليفة



تزامناً مع يوم الصداقة العالمي، احتفلت كيدزانيا مع ضيوفها من الصغار والكبار بهذه المناسبة في احتفالية رائعة حازت إعجاب الجميع، نظرا للفعاليات الجميلة التي قدمت خلال اليوم، بالإضافة الى أن يوم الصداقة العالمي تصادف مع الاحتفال بعيد ميلاد «شيكا» إحدى شخصيات كيدزانيا المعروفة والمحبوبة للأطفال بما زاد البهجة والفرحة خلال اليوم، لاسيما من الصغار الذين تفاعلوا مع تلك الفعاليات بالغناء والرقص مع شخصيات كيدزانيا بمشاركة بنك الكويت الوطني وجريدة «الأنباء»، وقد قامت «كيدزانيا» بتقديم عرض للحضور بمناسبة يوم الصداقة العالمي عبارة عن تذكرة مجانية للصديق تتيح له الدخول مجانا إلى كيدزانيا ومشاركة الصديق اللعب والترفيه والتعليم طوال اليوم الذي شهد إقبالا كبيرا من الحضور الذين استمتعوا بالفعاليات والعروض الفنية الحية التي تم تقديمها.



وتحرص كيدزانيا على مشاركة الجمهور في كافة المناسبات وفي يوم الصداقة العالمي قدم بنك الكويت الوطني عرضا لحاملي كروت «زينة» بتقديم تذكرتي دخول واحدة لحامل الكارت والأخرى لأحد أصدقائه.

كما تحرص كيدزانيا على تقديم عروض من فترة لأخرى لاستقطاب الأطفال وأولياء أمورهم لمشاركة أطفالهم في قضاء يوم ممتع داخل كيدزانيا.



وتعتبر كيدزانيا مدينة تعليمية وتثقيفية وترفيهية لتعليم الأطفال الوظائف التي يمكن الالتحاق بها مستقبلا في حياتهم العملية وتقدم برنامج «عالم البناء» المختص بتعليم الأطفال بناء ورصف الطرق باستخدام الآلات والمعدات، وأبواب كيدزانيا مفتوحة أمام الجميع طوال أيام الأسبوع من 10 صباحا حتى 10 مساء خلال الصيف لإعطاء فرصة أكبر للجمهور للحضور والاستمتاع داخل كيدزانيا.