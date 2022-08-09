آلاء خليفة



أعلنت الجمعية الكويتية للدراسات العليا عن تنظم المؤتمر الدولي الأول في مجال التحول الرقمي بعنوان «وجهات نظر في الإدارة: أدلة من البلدان النامية (في ضوء التحول الرقمي)»، خلال الفترة من 22/10/2022 إلى 23/10/2022 المقبلين، وذلك بهدف تعزيز دور البحث العلمي في جميع المجالات والمساهمة في نشر الأبحاث في أفضل المجلات العلمية بالجامعات والمؤسسات الدولية.



وقال أمين سر الجمعية الكويتية للدراسات العليا المتحدث الرسمي باسم المؤتمر د.بدر المطيري إن المؤتمر يستهدف تعزيز دور الأبحاث العلمية ورفع قيمتها وجودتها الأكاديمية في المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجامعات وجميع مؤسسات الدولة، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى متميز من الأبحاث العلمية في الكويت والارتقاء بمستوى الأبحاث في المؤسسات والجامعات الدولية، وذلك تحت شعار «مستقبل أفضل للأبحاث العلمية».



وذكر المطيري أن نطاق المؤتمر سيركز على الادارة والأعمال، المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية، التسويق والتجارة الالكترونية، الاقتصاد والادارة العامة، نظم المعلومات الادارية، حــوكــمــة الشركـــات، التكنولوجيـــا الماليـــة، الاستدامة، التكنولوجيا وريادة الاعمال والشركات الناشئة، تمكين المـرأة، التعليم الالكتروني، إدارة وقيادة التعليم، وذلك للحاجة الملحة في عصرنا لمواكبة المجتمعات المعرفية التي تعتمد على ضرورة تطوير الابحاث العلمية والارتقاء بها في جميع المجالات ورفع مستويات التعليم والمهارات.



واضاف ان المؤتمر تدعمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمانة العامة لوزارة الأوقاف، يتخلله محاضرات وحلقات نقاشية بحضور كوكبة من الخبراء واساتذة الجامعات العربية والدولية العريقة.



واوضــح ان جمعية الدراسات العليا حققت خطوات متقدمة في مسيرتها وخطتها الاستراتيجية للنهوض بالتعليم في البلاد، ومساعدة حاملي الماجستير والدكتوراه في الارتقاء والتطوير الوظيفي والاكاديمي والمساهمة في الارتقاء بمستوى الابحاث العلمية لوضع مؤسسات التعليــم فـي مصــاف المؤسسـات التعليميــة المتميزة الدولية في جميع المجالات.



ودعا المطيري المؤسسات التعليمية والأكاديمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريـب والجامعــات الخاصة وجميع الهيئات والجهـــات الحكومـيــة والأساتذة والأكاديميين والمهتمين للمشاركة في المؤتمر من أجل تطوير العمل في جميع المجالات بما فيها العمل الإداري والأكاديمي.