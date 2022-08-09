القاهرة - خلود أبوالمجد



تستعد الفنانة ياسمين رئيس لإطلاق فيلمها خطة مازنجر في دور العرض السينمائية بعدما انتهت من تصويره حديثا، وصرحت ياسمين رئيس عن الشخصية التي تقوم بها «أقوم بشخصية فاتن، وهي فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة تتعرض بعدها للكثير من المواقف الكوميدية المثيرة».



ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم خطة مازنجر النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.



وأعلنت رئيس مؤخرا عن خوضها السباق الرمضاني لعام 2023 بالمشاركة في بطولة مسلسل «بابا المجال» والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويا في مسلسل ملوك الجدعنة، والذي يقوم بإخراجه أحمد خالد موسى.



يذكر أن ياسمين رئيس تستكمل تصوير مشاهدها في فيلمها ضرب نار، والذي تتصدر بطولته بجوار النجوم محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.