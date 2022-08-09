بخصوصيته وتميزه في التعريف بألوان فن الإنشاد من مختلف دول العالم العربي، يستعد برنامج «منشد الشارقة» الذي تبثه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمواصلة إمتاع جمهوره المحب للإنشاد والفن الهادف، من خلال دورته الجديدة التي تضيف المزيد من الأصوات المتميزة إلى عالم الإنشاد.



وتنطلق يوم 21 أغسطس الجاري الدورة الـ 14 من البرنامج الذي بدأ منذ أكثر من 15 عاما، ليواصل رحلته في اكتشاف المواهب عبر اختبارات الأداء، ويقدم من خلالها كوكبة من النجوم الذين يحافظون على قوالب فن الإنشاد ويسهمون في إحياء البهجة من خلال الكلمة الهادفة واللحن الجميل.



ومنذ العام 2006 الذي شهد أولى دورات «منشد الشارقة» أصبحت مرحلة اختبارات الأداء بوابة لدخول الموهوبين في الإنشاد إلى دائرة الضوء والترشح للقاء نظراءهم في الشارقة، حيث يستكمل البرنامج مراحله مع نجوم كل دورة حتى يتم اختيار المتسابقين الفائزين.



موعد الاختبارات



تبدأ اختبارات الأداء هذا العام باستقبال الراغبين في المشاركة بالبرنامج خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 4 سبتمبر المقبل، ضمن جدول يشمل اكتشاف الأصوات المبدعة في الإنشاد في كل من المملكة العربية السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن وجمهورية مصر وانتهاء بالإمارات العربية المتحدة التي تشهد آخر جولة من اختبارات الأداء.



وفي إدراك من القائمين على البرنامج لأهمية الإنترنت وصلته بالمستخدمين الشباب في كل مكان من العالم، بهدف إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأصوات الإنشادية الجميلة للمشاركة في اختبارات الأداء من أي مكان في العالم، ويوفر لهم البرنامج فرصة للتقدم إلى الاختبارات عبر موقعه على الانترنت munshidsharjah.ae خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر القادم.



وكما جرت العادة ضمن تقاليد «منشد الشارقة»، يتولى التحكيم في اختبارات الأداء نجوم حصلوا من قبل على لقب «منشد الشارقة»، فيما تعتبر كل محطة من محطات اختبارات الأداء مفتوحة أمام الموهوبين سواء من البلد الذي يستضيف الاختبارات أو من غيره طالما تقدم الموهوب للمشاركة، وذلك ما يحدث كل عام، حيث تستقبل اختبارات الأداء في مختلف المحطات مشاركين من جنسيات عربية متنوعة يسافرون خصيصا بغرض التقدم للاختبارات.



أيقونة للبرامج



وحول الدورة الـ 14 من البرنامج قال مدير قناة الشارقة سالم علي الغيثي: «المكانة التي يحظى بها برنامج منشد الشارقة» جاءت نتيجة لما يقدمه من فن هادف وأصوات جميلة تكشف عن استمرارية هذا الفن الذي يشكل قيمة جمالية وله جمهوره الذي يتابعه باهتمام، والنجوم الذي يقدمه البرنامج في كل دورة يعودون إلى بلدانهم يساهموا في نشر الفن الهادف وحمل رسالته، وتتطور تجاربهم بعد تعرفهم على المشاركين الآخرين والألوان المختلفة من الإنشاد التي يتمكن البرنامج من جمعها على منصة واحدة.



ويشار إلى أن المرحلة التالية لاختبارات الأداء في البرنامج تتضمن انتقال المتسابقين الذين تم اختيارهم إلى الشارقة لبدء الموسم الجديد من البرنامج خلال حلقات «يوميات منشد الشارقة» التي تسلط الضوء على كيفية اختيار المتسابقين في اختبارات الأداء، وتعريف الجمهور على ما يتمتعون به من مهارات صوتية، لتنطلق بعد حلقات اليوميات جولات البرنامج التي تستهدف إمتاع جمهور المشاهدين لقناة الشارقة وصولا إلى تتويج الفائز بلقب منشد الشارقة لهذه الدورة.