قال مركز العجيري العلمي اليوم الثلاثاء، إن موسم المرزم ينتهي يوم غد الأربعاء ويعتبر آخر مواسم الصيف وأشدها حرارة.

وأضاف مدير العلاقات العامة والإعلام في المركز الفلكي خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مدة موسم المرزم 13 يوما متواصلة وفق حساب تقويم العجيري وتشتد الحرارة خلال هذه الفترة سنويا.

وأوضح الجمعان أن الاعتدال في الكويت سيكون بشهر سبتمبر المقبل مع بداية فصل الخريف ونهاية فصل الصيف فلكيا وعقب تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس التي تتزامن مع ظهور نجم سهيل.

وذكر أن (المرزم) هو الموسم الثالث عشر لناحية الترتيب بين المواسم يليه موسم الكليبين أي موسم الرطوبة المعتاد في الكويت ويسبق موسم سهيل.

وبين أن لقب موسم المرزم يعود إلى نجم المرزم أو كما يلقب فلكيا نجم الشعرى اليمانية (Sirius) الذي يمتاز بلمعانه الشديد.

ولفت إلى أن ذلك النجم ألمع نجم في السماء على الإطلاق ويقدر لمعانه بضعف لمعان نجم سهيل ويبعد عن الأرض 6ر8 سنة ضوئية وهو من النجوم الثنائية ومن القدر (-1) ويمكن تمييزه بالعين المجردة بسهولة من جهة الشرق خلال الفجر قبيل شروق الشمس.

وقال الجمعان إن موسم المرزم يطلق عليه أيضا (جمرة القيظ) في دلالة على شدة الحرارة هذه الفترة.

وأشار إلى أن المواسم المناخية في التقويم الفلكي هي فترات زمنية تحدد مدتها وفق مطالع النجوم وهي مستمدة من موقع الأرض أثناء دورانها حول الشمس وتتزامن طوالع نجوم فتراتها مع تغيرات فصلية ناتجة عن تغير زوايا سقوط أشعة الشمس نتيجة تغير الفصول.