دعت قوة الإطفاء العام الكويتية المواطنين والمقيمين اليوم الثلاثاء، إلى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد ووجود نشاط في الرياح مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية.

وناشدت القوة الجميع في بيان صحافي، لإدارة العلاقات العامة والإعلام عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ رقم (112) عند الحالات الطارئة والإنسانية.

كانت حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، من نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 65 كلم في الساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.