يوحد النجم البريطاني إلتون جون ومغنية البوب بريتني سبيرز صوتيهما في أغنية جديدة، وفق ما أعلنت الإثنين شركة الإنتاج الموسيقي التي ستوزعها.

وأوضحت شركة "إنترسكوب ريكوردس" أن المغنيين سيتشاركان في أغنية "هولد مي كلوسر"، لكنها لم تشر إلى تاريخ إصدارها.



واستوحي عنوان هذه الأغنية التي ستكون الأولى لبريتني سبيرز منذ سنوات، من كلمات أغنية "تايني دانسر" التي أصدرها إلتون جون في مطلع سبعينات القرن العشرين.



وجاء هذا الإعلان بعد أنباء جرى تداولها في الأيام الأخيرة عن احتمال التعاون بين النجمين.



وفقدت سبيرز أخيراً جنينها بسبب حالة إجهاض تلقائي، بحسب ما أعلنت مع شريك حياتها سام أصغري.



وأفيد عن حملها بعد خمسة أشهر من قرار لمحكمة في ولاية كاليفورنيا بإنهاء وصاية والدها جيمي سبيرز عليها.



وفرضت الوصاية عام 2008 بسبب اضطرابات نفسية تعرضت لها النجمة التي وصفت طريقة ممارسة والدها لهذه الوصاية بأنها "مؤذية"، ما تجلى خصوصا من خلال إعلانها أنه منعها من إزالة لولب لمنع الحمل رغم رغبتها في إنجاب المزيد من الأطفال.



ولم تدلِ نجمة البوب التي حققت شهرة كبيرة بفضل أغنيات ضاربة بينها "بايبي وان مور تايم"، بأي حديث صحافي منذ سنوات، وتندر إطلالاتها علنية.



أما إلتون جون الذي اشتهر بأغنية "ذي روكيت مان" وبلغ الخامسة والسبعين قبل بضعة أشهر، فبدأ عام 2018 جولة وداعية ينهي بها مسيرته الفنية. وكانت الجولة تلحظ في الأساس أكثر من 300 حفلة في مختلف أنحاء العالم، لكنّ جائحة كوفيد-19 عطلتها.