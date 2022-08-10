عاطف رمضان



أنجزت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ممثلة في إدارة خدمة المواطن، 29901 معاملة خلال شهر يوليو الماضي، منها 644 طلبا إسكانيا جديدا إضافة الى 2004 معاملات للتخصيص و938 معاملة لبدل الايجار.



وأشارت احصائية للمؤسسة، حصلــــت «الأنباء» على نسخة منها، الى ان «خدمة المواطن» أجرت في الشهر ذاته 92 معاملة للتبادل بالإضافة الى 47 معاملة للتنازل، و385 طلب توثيق للوحدات السكنية علاوة على فتح 39 ملفا جديدا يتعلق بالمساكن المؤجرة، كما قدم قسم الاستقبال 17019 شهادة لمن يهمه الأمر، واستقبلت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال 1929 مكالمة مباشرة من المواطنين.



وبلغ عدد احصائيات معاملات الدورة المستندية المقدمة عن طريق مبنى المؤسسة والافرع الخارجية التابعة لها 1245 معاملة، والمعاملات المقدمة عن طريق الموقع 340 معاملة، بالاضافة الى أن مجموع الخدمات المنجزة عبر «سهل» 21153.



وقدمت إدارة احصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسســـــة وعددها 78 وممثلة في قطاع الطلبات، والتوزيع والتوثيق، والماليــــــة والإدارية.