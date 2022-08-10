في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية، كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة ميدانية في عموم المحافظة أسفرت عن تحرير 14 مخالفة نظافة وإشغالات طرق.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري أن الجولة جاءت في إطار تفعيل الدور الرقابي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولة التي تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 14 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق وتوجيه 22 إنذارا لمحلات وعقارات لم تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.



وأكد الهاجري تواصل الجولات الميدانية من قبل مفتشي النوبات الثلاث أ، ب، ج على المحلات والعقارات بجميع مناطق المحافظة لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، داعيا أصحاب المحلات التجارية وملاك العقارات القائمة وقيد الإنشاء إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.