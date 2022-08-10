المباركي: «البلدية» و«الإطفاء» نظّمتا جولة في «المهبولة» وممنوع التخزين في السراديب

العازمي: إنذارات للسراديب المغلقة للمراجعة والتأكد من الرخص والمخططات لرفع «البلوك»

محمد راتب



قامت الفرق الرقابية في بلدية الأحمدي وبالتعاون مع قوة الإطفاء بجولة ميدانية على السراديب وأسطح المباني الاستثمارية المستغلة تجاريا بمحافظة الأحمدي، حيث تم رصد مخالفات وتوجيه إنذارات وإغلاق إداري لحين تصحيح المخالفة ومراجعة الجهات المعنية.



وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في محافظة الأحمدي سعد الشيبة: نقوم بالجولات بناء على تعليمات من مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بتكثيف الرقابة المستمرة على البناء الاستثماري وبالأخص السراديب من جهة التخزين او التجهيز أو البيع أو الإصلاح ونحن مستمرون في ذلك، لافتا الى رصد وضبط سراديب مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والمتضمنة عمل ضبط محضر مخالفة وإغلاق إداري فوري لمدة 3 أيام، مشددا على عدم التساهل أو استثناء أحد فالقانون مطبق على الجميع.



واضاف الشيبة: بعد هذه الإجراءات يتقدم صاحب المنشأة بتعهد لتصحيح المخالفة، موضحا أن إدارة التدقيق والمحاسبة الهندسية لها إجراءات تتخذ بحق صاحب البناء تشمل إعطاء إنذار وعمل بلوك، وأما «الإطفاء» فلهم إجراءات خاصة بهم.



بدوره، قال المقدم وائل عبد الرزاق المباركي: قمنا بجولة في منطقة المهبولة بالتعاون مع البلدية بتوجيهات من رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد، وجرى رصد عدة مخالفات في المباني الاستثمارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومخالفة المنشآت، مشيرا إلى أنه ممنوع التخزين في السراديب وإقامة نشاط حرفي، موضحا أن المخالفة تشمل الاغلاق للمبنى الإداري لهذه المنشآت التي تتسبب في خطورة على سكان المباني.



من جهته، ذكر رئيس قسم متابعة المخالفات في محافظة الأحمدي خالد سالم العازمي اننا نتابع أوضاع السراديب المغلقة، والسؤال عن السبب وكيفية الاستغلال فيتم توجيه إنذار للمراجعة حال إغلاقه للكشف عليه، ثم يتم القيام بكشف آخر للنظر في مطابقته للرخص والمخططات من البلدية وترفع عنه الإجراءات والمتضمنة عمل بلوك لصاحب العقار.