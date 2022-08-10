أعلن عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.تركي المطيري عن بدء التسجيل في دورات العمادة للفصل الخريفي 2022/2023 وذلك ابتداء من يوم الأحد 14 أغسطس حتى الخميس الموافق 8 سبتمبر عبر الموقع الالكتروني للعمادة، موضحا أن الدورات المطروحة تتضمن اللغات التركية والإنجليزية والألمانية والفارسية ولغة الإشارة، والتصوير عبر الموبايل وبرمجة التطبيقات الذكية بالفلاتر والأتوكاد، والتعامل مع اضطرابات سلوك الأطفال، والإسعافات الأولية، والسباحة للبنات.



وأضاف المطيري: تشمل الدورات أيضا صيانة الاجهزة المنزلية، النجارة المنزلية، الحدادة واللحام، التمديدات الكهربائية، ميكانيكا وكهرباء السيارات والدوائر الإلكترونية، أساسيات الطبخ، فن المكياج، الخياطة والتفصيل، صناعة العطور، فن تشكيل الخزف والرسم الهندسي، تجويد القرآن الكريم، الخط العربي، بالإضافة إلى دورة الدفاع عن النفس والأشغال اليدوية للأطفال وغيرها من الدورات التي تخدم المجتمع.