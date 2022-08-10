كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في بولندا اليوم الأربعاء أن أكثر من نصف المواطنين البولنديين يؤيدون إعادة تطبيق التجنيد الإجباري.

جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد "سي بي أو إس" لأبحاث الرأي وشمل أكثر من 1000 شخص.



وذكرت وكالة الأنباء البولندية "بي ايه بي" أن 54% من البولنديين يؤيدون إعادة تطبيق التجنيد الإجباري مقابل 15% رفضوا هذا الأمر بشكل قاطع.



كما أبدى 78% من المشاركين في الاستطلاع تأييدهم لتدريب المدنيين عسكريا.



تجدر الإشارة إلى أن بولندا لها حدود مشتركة مع أوكرانيا، وقد أثار الصراع في الدولة الجارة مخاوف العديد من الناس في بولندا.



ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، فر نحو 4ر5 مليون شخص من أوكرانيا إلى بولندا بشكل مبدئي.



كان التجنيد الإجباري ساريا في بولندا حتى 2009 قبل أن يتم إلغاؤه