أعلنت شركة "شيونوجي" اليابانية لصناعة الأدوية أن عقار كوفيد-19، الذي يؤخذ عن طريق الفم ثبُتت فعاليته ضد متغير "أوميكرون" وفقًا للاختبارات قبل السريرية التي أجراها القائمون على صناعة الدواء.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية أن هذا الإعلان جاء بعد أن أرجأت لجنة بوزارة الصحة اليابانية في يوليو الماضي منح الموافقة الطارئة للدواء، بينما يُنتظر استئناف المناقشات بعد نتائج المرحلة النهائية من التجارب السريرية الجارية حاليًا.

وكانت الشركة قد أكدت في السابق فعالية الدواء الفموي ضد المتغيرات الفرعية من كورونا، بما في ذلك "BA.4" و "BA.5" في الاختبارات قبل السريرية.

جدير بالذكر أن السلطات الصحية اليابانية رصدت المتغير أوميكرون، الذي يحمل الاسم العلمي "BA.2.75" في مواقع مختلفة في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك طوكيو، ومحافظات آيتشي وأوساكا وسط علامات على تفشي الفيروس بين المجتمع.

بدورها، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "موديرنا" صباح اليوم أنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة وزارة الصحة لإنتاج وبيع لقاح كوفيد-19 ثنائي التكافؤ الفعال ضد متغير أوميكرون، كما تقدمت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" بطلب إلى وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية للموافقة على لقاحها الثنائي التكافؤ، حيث من المقرر أن تبدأ لجنة وزارية المداولات قريبًا.