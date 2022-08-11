القاهرة ـ هناء السيد



تشارك رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان، ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة محمد خالد الياسين، في فعاليات ملتقى الشباب العربي لبناء الوعي الذي يعقد تحت شعار «أجيال تدعم قضايا الأمة»، تزامنا مع «يوم الشباب العربي» الذي أقرته جامعة الدول العربية.



وسيتناول الملتقى التأثير النفسي والسياسي والاقتصادي لبناء الوعي على المجتمعات العربية، ودور الدين والإعلام والقوى الناعمة في التأثير على بناء الوعي.



ومن المقرر أن تشارك في الملتقى وفود من الدول العربية والإفريقية وممثلو وزارات وهيئات الشباب والجمعيات والمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية والتعليمية والإعلام والأزهر الشريف والشخصيات العامة والمنظمات الدولية والإقليمية.



وعن أهمية الملتقى، ذكرت مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة د.مشيرة أبوغالي، أنه تم اعتماد تنظيم المنتدى في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس في شهر فبراير الماضي وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود لبناء الوعي المصري والعربي لدى الشباب والعمل على تنظيم الفعاليات الثقافية لمكافحة ما تواجهه الأمة العربية من معركة فكرية، تستهدف مسخ عقول الشباب فكريا ومعنويا وانتمائيا وتحولهم سلوكيا.



ونبهت إلى أن الدول العربية تواجه تحديات، مضيفة أن إدراك الحقائق هو مهمتنا الكبرى الآن ومحاربة الشائعات بإعلان الحقيقة أقصر الطرق لوأدها، مؤكدة أهمية تعريف الشباب العربي بالحقائق والإجراءات التي تتم وتنبيه الجميع بالتهديدات التي تحيط بالأمة العربية والعمل على التصدي لها برؤية شبابية مسؤولة وهادفة وواضحة حفاظا على الأمن القومي العربي.



وأوضحت أنه سيتم تنظيم المنتدى على مدار ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه تم اختيار جمهورية مصر العربية لتكون المحطة الأولى للملتقى الذي سيتم تنظيمه كل ثلاثة شهور بإحدى الدول العربية.