علي معرفي: الأداء المتميز مؤشر واضح على قوة ومرونة إستراتيجيتنا ونهجنا الحذر

سنواصل تركيزنا على أهدافنا الإستراتيجية للحفاظ على النجاح وتعزيز مركزنا المالي

خالد السلاوي: الإدارة ركّزت على مواصلة التميز بالمؤشرات المالية لضمان الاستدامة

نواصل جهودنا في التحول الرقمي لمواكبة متطلبات واحتياجات عملائنا بكفاءة عالية

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن تحقيق أداء غير مسبوق في النتائج المالية خلال النصف الأول من 2022، حيث حقق صافى أرباح عن الفترة المنتهية في 30 يونيو بقيمة 887 مليون جنيه مصري، مقارنة بـ 396 مليون جنيه مصري عن الفترة ذاتها من 2021.



وأوضح البنك في بيان صحافي أن صافى الدخل من العائد شهد ارتفاعا بنسبة 27% ليحقق 1.3 مليار جنيه، مقارنة بمليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتأكيدا على الأداء القوى للبنك نجح في تحقيق نسبة نمو 8% في إجمالي الأصول ليبلغ 61.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 56.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 12% ليبلغ 53.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 47.9 مليار جنيه، وزادت محفظة القروض بنسبة 13% لتبلغ 30.85 مليار جنيه، مقارنة بـ 27.4 مليار جنيه بنهاية 2021، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.28% بنسبة تغطية تجاوزت 170%.



وتعليقا على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة البنك «الأهلي الكويتي - مصر» علي معرفي: «هذا الأداء المتميز يشكل مؤشرا واضحا على قوة ومرونة استراتيجيتنا ونهجنا الحذر وهو ما أتاح لنا تحقيق هذا النجاح بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة». وأضاف معرفي: «سنواصل تركيزنا خلال الفترة المقبلة على أهدافنا الاستراتيجية من أجل الحفاظ على هذا النجاح والتركيز على تعزيز مركزنا المالي لتحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية. وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري لتحسين الأوضاع والعمل الدؤوب لرسم خطة للنهوض بالاقتصاد، واغتنم هذه الفرصة بالنيابة عن مجلس ادارة البنك لأتوجه بالشكر والتقدير لهذا الدعم المستمر».



تعزيز مكانة البنك وريادته



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك «الأهلي الكويتي - مصر» خالد السلاوي: «لقد شهد عام 2022 تركيزا مكثفا من إدارة البنك لمواصلة مسيرتنا لتحقيق التميز بكل المؤشرات المالية، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز مكانة البنك وريادته كأحد أسرع البنوك نموا في القطاع المصرفي المصري، حيث تمكن البنك من تحقيق ارتفاع في صافى الأرباح التشغيلية بنسبة 37% ليبلغ 1.04 مليار جنيه مقارنة بـ 756 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 580 مليون جنيه في يونيو2021. وأود أن أتوجه بالشكر لموظفينا على جهودهم الدؤوبة ولعملائنا على ولائهم ودعمهم المستمر لنا».



وتابع السلاوي: «ومن خلال حرصنا الدائم على تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا وتماشيا مع خطتنا لرفع مستوى خدمة العملاء سنواصل جهودنا في مجال التحول الرقمي لمواكبة متطلبات واحتياجات عملائنا بكفاءة عالية. هذا، وترتكز إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة قاعدة العملاء من خلال تطوير خدماتنا الرقمية وطرح منتجات مصرفية متميزة للأفراد والشركات والاستمرار في تلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يشمل تقديم خدمات وحلول مصرفية مبتكرة تماشيا مع توجهات الدولة لدعم النمو الاقتصادي».

تنوع الخدمات.. لتحقيق الشمول المالي

يواصل البنك دوره في دعم مبادرات البنك المركزي والعمل على الوصول إلى قطاعات العملاء غير المتعاملين مع البنوك من خلال إطلاق باقات متنوعة من الخدمات المصرفية والحملات التوعوية لتحقيق أهداف الشمول المالي ونشر الوعي حول أهمية المنتجات المصرفية الجديدة وأبرز المزايا والعروض التي يقدمها البنك.



وقام البنك بطرح مجموعة من الحسابات الجديدة تحت مسمى «حسابات الشمول المالي» مثل حساب «فيوتشر» للشباب وحساب النشاط الاقتصادي «بداية» للشركات والمنشآت متناهية الصغر وحساب المهن الحرة «بداية» للأفراد وحساب توفير «سهولة» للأفراد.



ويتم فتح الحسابات مجانا ببطاقة الرقم القومي للشباب من سن 16 حتى 21، وأقل المستندات للشركات المتناهية الصغر، وتتمتع جميع هذه الحسابات بمزايا حصرية كإصدار بطاقة الخصم المباشر مجانا والتسجيل المجاني بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، واحتساب عائد تنافسي يومي وشهري، وهو ما يتيح للبنك جذب شرائح جديدة من العملاء.