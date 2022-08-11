تؤكد التزامها الراسخ بدعم وتمكين المواهب الواعدة للمساهمة في صناعة غد أفضل من خلال التصاميم

النسخة 11 من المسابقة تتيح الفرصة لـ 4 فائزين للعمل تحت إشراف نخبة من أبرز الأسماء بعالم التصميم

أعلنت علامة لكزس الفاخرة مؤخرا إطلاق «جائزة لكزس للتصميم» للعام 2023، ودعت المواهب الواعدة للمشاركة في هذه المسابقة الدولية، التي تهدف إلى رعاية ودعم الجيل الجديد من المبدعين والمصممين، والتي شكلت منذ انطلاقتها الأولى في العام 2013 منصة عالمية للمواهب والمبتكرين، تمكنهم من اكتشاف قدراتهم وعرض إبداعاتهم على الساحة العالمية، لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل.



ومع التطور المستمر الذي تشهده «جائزة لكزس للتصميم» للعام الحادي عشر على التوالي، تهدف شركة لكزس إلى إثراء هذه المنصة من أجل صقل مهارات الجيل الجديد من المصممين، من خلال التركيز على تعزيز تنمية قدراتهم الإبداعية. وللوصول إلى هذه الغاية، تتبع علامة لكزس الفاخرة خطوات جديدة ومبسطة، إذ ستختار لجنة التحكيم 4 فائزين وتتعمق في قصصهم، وتتيح لهم إجراء حوارات مهنية ثرية مع أعضائها، الذين يعتبرون من الشخصيات العالمية البارزة في مجال التصميم. ويعد التوجيه والإرشاد من أبرز سمات هذه المسابقة، التي ستتيح للفائزين إمكانية الاستفادة من النصائح والتوجيهات والجلسات التفاعلية مع نخبة من رواد عالم التصميم.



وتواصل علامة لكزس الفاخرة بحثها المستمر عن أفكار مبتكرة تسهم في صناعة مستقبل مزدهر للجميع، من خلال المزج بين قوة التصميم والتكنولوجيا المتقدمة. وينبغي للمشاركين في «جائزة لكزس للتصميم» لهذا العام شرح كيفية دمج أفكارهم الإبداعية مع المبادئ الأساسية الثلاثة لعلامة لكزس الفاخرة المتمثلة في «التوقع»، و«الابتكار»، و«التأثير». ويشترط في التصاميم أن تكون قادرة على توقع التحديات العالمية التي ستواجهها المجتمعات، وأن تطرح أفكارا وطرقا مبتكرة لمستقبل مستدام، وأن تكون قادرة على تحقيق السعادة للجميع عبر تصاميم جذابة ومبتكرة تراعي الشكل والمضمون، وأن تقدم حلولا قابلة للتنفيذ لضمان لمستقبل أكثر إشراقا للبشرية في مختلف الاحتمالات والمواقف.



وقال كي فوجيتا، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «نحن سعداء للغاية لإطلاق النسخة الحادية عشرة من «جائزة لكزس للتصميم»، إذ نسعى من خلال هذه المسابقة العالمية، التي تنظم هذا العام تحت شعار «التصميم نحو غد أفضل»، إلى دعم جيل المستقبل من المصممين والمبدعين، وذلك عن طريق توفير منصة لاكتشاف مواهبهم الإبداعية وتطوير أفكارهم التصميمية المبتكرة. كما تشمل هذه الجائزة برنامجا إرشاديا فريدا يتيح للفائزين فرصة استثنائية للعمل بشكل وثيق مع نخبة من أشهر الأسماء والشخصيات المحترفة، التي تحظى بتقدير عالمي في مختلف المجالات التصميمية والإبداعية، وذلك لمساعدة الفائزين في عرض أعمالهم أمام العالم وتحقيق أفكارهم المبتكرة».



وأضاف: «نتطلع بحماس إلى الكشف عن أسماء الفائزين الأربعة، ومشاهدة ما سيقدمونه خلال نسخة هذا العام. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين في جائزة لكزس للتصميم على مساهماتهم البناءة، والشكر موصول لجميع عملائنا الأوفياء على دعمهم المستمر، الذي يلهمنا دوما لتخطي جميع المعايير التقليدية، وتقديم تجارب مذهلة واستثنائية».



وستختار لجنة تحكيم، تضم نخبة من خبراء التصميم العالميين، 4 فائزين من بين المشاركين بناء على معايير محددة، وستقدم لهم التوجيه والإرشاد لتطوير نماذجهم الأولية. كما ستخصص ميزانية للبحث والتطوير لكل فائز تصل قيمتها إلى 3 ملايين ين ياباني (أكثر من 22.500 دولار أميركي) كمنحة تصميم، لتغطية تكاليف إنشاء النماذج الأولية، بالإضافة إلى النفقات الأخرى المتعلقة بتحسين صقل الفكرة والتصميم ودعم القدرات الإبداعية للفائزين. وتعد هذه التجربة الإرشادية التي تتاح مرة واحدة في العمر أساسا لتميز جائزة لكزس للتصميم. وفي ربيع عام 2023، سيعرض الفائزون الـ 4 أعمالهم النهائية على لجنة التحكيم من أجل تقييمها.



وسيحظى الفائزون بعد عرض أعمالهم بفرصة استثنائية تتمثل في إجراء حوارات مهنية مباشرة وفردية مع أعضاء لجنة التحكيم، يعرضون فيها رؤاهم، ويتلقون ملاحظات مهنية على نماذج أعمالهم، ونصائح حول مساراتهم الوظيفية وأهدافهم الطموحة التي من شأنها تعزيز نجاحهم كمبدعين. كما سيعلن خلال خريف هذا العام المرشدون وأعضاء لجنة التحكيم لنسخة هذا العام.