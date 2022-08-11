أعلنت شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، الرائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، عن نجاح شركتها التابعة "إي أسواق مصر"، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، في إطلاق منصة إلكترونية لحجز تذاكر أشهر ٢٩ موقعا أثريًا عبر شبكة الإنترنت، لتسهيل زيارة المصريين والسائحين إلى تلك المواقع، عن طريق إدارة قاعدة بيانات تساهم في تنسيق الزيارة ومنع التكدس والازدحام مع ضمان توفير أعلى مستويات الأمان والاستمتاع بزيارة تلك الأماكن.



وذكرت الشركة، في بيان ، أنه من المقرر أن تتيح المنظومة الإلكترونية الجديدة، التي طورتها شركة "إي أسواق مصر"، للزائرين حجز تذكرة إلكترونية من خلال المنصة أو مكاتب التذاكر التي نجحت المجموعة في رقمنتها وتطويرها بالكامل، مشيرة إلى أن المنصة توفر للزائرين إمكانية سداد رسوم التذاكر الإلكترونية نقدًا أو من خلال البطاقات الائتمانية.



وأضافت أنه عقب إتمام إجراءات الحجز وسداد الرسوم، تقوم المنصة بإرسال التذكرة الإلكترونية للزائر مزودة بـ "باركود" لاستخدامها عند البوابات الإلكترونية الجديدة المجهزة بأجهزة فحص رمز الاستجابة السريع التي تقوم بمسح التذاكر ضوئيًا، مما يساهم بدوره في تيسير وتنظيم زيارة المواقع الأثرية التي تضمها المنصة ويمكن زيارتها عبر الرابط التالي https://mota.gov.eg/ar/ .



وأوضحت أن منصة الحجز الإلكتروني للمتاحف والمزارات السياحية تعتبر أحد أهم الخدمات التي تم إطلاقها والتي تضمنت رقمنة وميكنة وتطوير منظومة حجز التذاكر، وتثبيت بوابات إلكترونية بجميع المتاحف والمزارات السياحية في مصر.



وأشارت إلى أن هذه المنظومة الجديدة قد انطلقت من المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط خلال شهر مارس 2021 بالتزامن مع افتتاح المتحف وفعاليات موكب المومياوات، كما تم تفعيل المنظومة بمتحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة والعديد من المواقع بالأقصر مطلع العام الجاري، كما تغطي المنظومة حاليًا ٢٩ موقعًا أثريًا مفعلا ومتاحًا لحجز تذاكر زيارتها إلكترونيًا عبر المنصة الجديدة.



يذكر أن وزارة الآثار نجحت العام الماضي بالتعاون مع شركة "إي أسواق مصر" في إطلاق منصة "كنوز" للتسويق والبيع الإلكتروني للمستنسخات الأثرية كأول منصة مصرية رسمية لبيع المستنسخات الأثرية المعتمدة من وزارة الآثار المصرية، وقد قامت شركة "إي أسواق مصر" بتصميم المنصة وتعمل على إدارتها، والتي يمكن زيارتها من خلال موقع حجز التذاكر التابع لوزارة السياحة والآثار، والتي تعد أحد أهم أوجه التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار وشركة "إي أسوواق مصر".



وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن التعاون والشراكة بين المجموعة ومختلف الهيئات والوزارات الحكومية يمتد على كافة مستويات التحول الرقمي المالي لكافة الأنشطة، وتأتي المشروعات المشتركة مع وزارة السياحة والآثار من بين أشهر المشروعات الرقمية الرائدة للمساهمة في دعم وتنشيط القطاع السياحي اعتمادا على أحدث وسائل وآليات التحول الرقمي الذي تقدمه مجموعة "إي فاينانس" وشركاتها التابعة.



وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد شريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، بأن المنصة الإلكترونية الجديدة تعد جزءًا من خطة ضخمة تعمل على تطويرها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركة "إي أسواق مصر" والتي تستهدف تطوير ورقمنة عدد كبير من الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والآثار ضمن خطة التحوّل الرقمي التي تتبناها الوزارة.



من جانبه، أوضح إسلام مأمون العضو المنتدب لشركة "إي أسواق مصر"، أن جهود الشركة في تطوير المواقع الأثرية لم تقتصر فقط على تركيب المعدات والأنظمة الحديثة، وإنما امتدت إلى تجديد مكاتب حجز التذاكر، والتطوير الشامل لمنظومة شبكة حجز التذاكر عن بعد، فضلاً عن تدريب موظفي مكتب التذاكر على استخدام الآلات الحديثة.



وفي إطار جهودها لتيسير دخول السائحين والزائرين إلى المواقع الأثرية، قامت الشركة بتوفير ماسحات ضوئية محمولة لمسح التذاكر في حالة وجود زحام على بوابات المسح الإلكتروني الثابتة.



وأضاف مأمون أن شركة "إي أسواق مصر" تعتزم إطلاق تطبيق هاتف محمول للمواقع السياحية والأثرية لوزارة السياحة، ومن المقرر أن يشمل عمليات الحجز والسداد الإلكتروني لتذاكر المزارات السياحية والأثرية، فضلاً عن تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط والفعاليات والمنتجات والمعالم والأنشطة السياحية والمناطق الأثرية والسياحية المتاحة للزيارة وفق مواقعها الأقرب وأسعار تذاكرها ومواعيد عملها.



‏كما سيوفر هذا التطبيق للسائح تنظيم تفاصيل رحلته قبل وصوله إلى مصر، ومن المقرر إطلاق التطبيق الجديد خلال الربع الثالث من العام الجاري.