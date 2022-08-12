القاهرة ـ خلود أبوالمجد



بدأ عرض الدعاية التشويقية لفيلم «الدعوة عامة» والذي يقوم ببطولته الفنان محمد عبدالرحمن، الذي يقوم بشخصية شاب يدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه.



وصرح محمد عبدالرحمن بأن «فيلم (الدعوة عامة) أكتر فيلم بذلت مجهود فيه، ومريت أثناء تصويره بأزمات حقيقية تجاوزتها بفضل الله ثم دعم الجمهور، أوقات كانت الكوميديا والضحك اللي في الفيلم هم أحلى حاجة في يومي.. أتمنى يعجب الجمهور ويكون أحلى حاجة في يومهم».



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبدالرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما بسببها، ويشارك محمد عبدالرحمن في بطولة الفيلم الفنانين أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، ويعتبر الفيلم هو ثاني تعاون للنجم مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم «الخطة العايمة». فيلم الدعوة عامة من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج وائل فرج.



وأعلن محمد عبدالرحمن مؤخرا عن عمله المقبل بعنوان «فيصل إكس أبو كليبس»، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبا.